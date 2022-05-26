بوتين يقوم بزيارة نادرة إلى مستشفى ليلتقي بجنود أصيبوا خلال غزو أوكرانيا

2022/05/26 | 01:32 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الأربعاء، بجنود روس أصيبوا أثناء القتال في أوكرانيا خلال زيارة نادرة لمستشفى عسكري، بحسب مقطع فيديو نشره الكرملين.

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