هلمو يا أبناء يهودا... - محمد الحنفي

2022/05/26 | 01:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_الحنفي لقد صارت فلسطين...المغتصبة...لكم...يا أبناء يهودا...فانتظروا...مزيدا...من أجيال...الفلسطينيات...الفلسطينيين...اللا ينسون...أن الأمهات...تم طردهن...تم تشريدهن...أن الآباء...تم طردهم...تم تشريدهم...من أرضهم...أرض فلسطين...فعاشوا يروون...ما فعل الصهاينة...اللقطاء...ما قام به...صهاينة التيه...في حق...شعب فل ......





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