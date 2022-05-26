2022/05/26 | 02:00 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نيويورك: وكالات

طلبت شركة آبل من مورديها تسريع تطوير أجهزة آيفون الرائدة الجديدة لهذا العام بعد أنْ أعاقت عمليات إغلاق كوفيد التي استمرت شهرًا في الصين الجدول الزمني لتطوير جهاز واحد على الأقل من الهواتف الجديدة.



وتريد الشركة من الموردين تسريع جهود تطوير المنتجات لتعويض الوقت الضائع، الذي قد يؤثر في أسوأ الحالات في جدول التصنيع

وأحجام الإنتاج الأولية للهواتف الجديدة.

وبدأت عمليات الإغلاق في شنغهاي وحولها في أواخر شهر آذار كجزء من سياسة الصين الصارمة الخاصة بعدم انتشار فيروس كورونا المستجد، ولا يزال التأثير في سلاسل التوريد قائمًا بالرغم من تخفيف القيود.



وقال مسؤول تنفيذي لدى أحد موردي آبل: من الصعب تعويض الوقت الضائع.



تعمل آبل وموردوها على مدار الساعة لتسريع عملية التطوير.



مضيفًا أن وتيرة إعادة الافتتاح في شنغهاي بطيئة نوعًا ما.



وحذرت الشركة من أنَّ عمليات الإغلاق في الصين قد عطلت إنتاج النماذج الحالية ويمكن أنْ تؤثر في إيراداتها بما يصل إلى 8 مليارات دولار هذا الربع.

وتعد الشركة أربعة نماذج جديدة من آيفون لهذا العام، والمعروفة مؤقتًا باسم آيفون 14 و آيفون 14 برو و آيفون 14 ماكس و آيفون 14 برو ماكس.



ويأتي نموذجا آيفون 14 وآيفون 14 برو بشاشات بقياس 6.1 إنشات.



بينما يتم تجهيز نموذجي آيفون 14 ماكس وآيفون 14 ماكس برو بشاشات بحجم 6.7 إنشات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تأخر جدول تطوير «آيفون») نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تأخر جدول تطوير «آيفون») من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).