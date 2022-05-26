تشاؤم أمريكي حيال إمكانية نجاح إعادة إحياء الاتفاق النووي الإيراني

2022/05/26 | 02:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- روبرت مالي في واشنطن بتاريخ 25 أيار/مايو 2022 © ا ف ب بريندان سميالوسكي واشنطن (أ ف ب) – حذّر الموفد الأميركي المكلّف ملف المفاوضات النووية مع إيران روب مالي الأربعاء من أن فرص فشل محادثات إعادة إحياء الاتفاق النووي الإيراني تتجاوز إمكانية نجاحها متعهّدا عدم التراجع عن الضغط على طهران في حال […]

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