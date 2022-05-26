تويتر يوافق على دفع غرامة جراء انتهاك خصوصية المستخدمين في أمريكا

2022/05/26 | 02:34 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافقت شركة تويتر على دفع 150 مليون دولار كغرامة بعد أن رفعت الحكومة الأمريكية دعوى قضائية ضدها، يوم الأربعاء، بدعوى أنها ضللت المستخدمين بشأن كيفية حمايتها لبياناتهم الشخصية.

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