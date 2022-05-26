2022/05/26 | 02:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حثت وزارة الخارجية الأميركية الحكومة اليمنية والحوثيين على الانخراط "بشكل بناء" في المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية الأميركية تحث اليمنيين على الانخراط في مفاوضات بناءة ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخارجية الأميركية تحث اليمنيين على الانخراط في مفاوضات بناءة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).