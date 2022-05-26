"لباس فاضح".. صور لحكيمي وزوجته تشعل وسائل التواصل

2022/05/26 | 03:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثارت إطلالة زوجة اللاعب المغربي، أشرف حكيمي، بمهرجان كان السينمائي الفرنسي ضجة على مواقع التواصل بسبب ما اعتبره البعض لباسا "فاضحا".

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