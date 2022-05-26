فرجينيا.. العثور على جثتي زوجين

2022/05/26 | 03:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثرت الشرطة على جثتين في منزل بمدينة أشبورن الأميركية، الثلاثاء، أحدهما رجل كان يحترق، وسقط من الطابق الثالث من المنزل على الأرض، حسبما ذكر مكتب المأمور في مقاطعة لودون بولاية فرجينيا.

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