2022/05/26 | 04:07 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الأربعاء، إن موظفا متقاعدا في اليمن توفي في معتقل تابع للحوثيين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية الأمريكية تعلن وفاة أحد موظفيها السابقين باليمن في معتقل حوثي) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخارجية الأمريكية تعلن وفاة أحد موظفيها السابقين باليمن في معتقل حوثي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).