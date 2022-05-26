2022/05/26 | 04:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أحمد_زوبدي في الذكرى الأربعين لاستشهاد المفكر الاجتماعي الكبير عبدالعزيز بلال/قراءة في سيرة فكرية وسياسية لمثقف عضوي.في يوم 23 ماي من سنة 1982، استشهد المفكر الإقتصادي- السياسي عبدالعزيز بلال (1932-1982) نتيجة حريق دبر للفقيد وهو نائم في فندق هلتون بمدينة شيكاغو بأمريكا، معقل الإمبريالية والصهيونية.



سافر حينها عزيز بلال للمشاركة في توأمة الدار البيضاء وشيكاغو بصفته نائب رئيس المجلس البلدي ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في الذكرى الأربعين لاستشهاد المفكر الاجتماعي الكبير عبدالعزيز بلال/ قراءة في سيرة فكرية وسياسية لمثقف عضوي. - أحمد زوبدي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في الذكرى الأربعين لاستشهاد المفكر الاجتماعي الكبير عبدالعزيز بلال/ قراءة في سيرة فكرية وسياسية لمثقف عضوي. - أحمد زوبدي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).