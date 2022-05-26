الطلاق لغير عِلَّة الزنا ؟! - فريدة رمزي شاكر

2022/05/26 | 04:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فريدة_رمزي_شاكر هناك ناس شغالة طعن في الإنجيل بإقتطاع الآيات من سياقها وتفسرها بمزاجها من الترجمة الإنجليزية.



طيب هو كان حد قالك أن الإنجيل الأول كُتِب بالإنجليزية أم باليونانية ؟! يقولون: ( الأصل اليونانى إللى مأخوذ منه الترجمة بالانجليزى لكلمة (Put away) وده معناها هجر الزوجة أو تسريحها أو تركها ولا تعني الطلاق الفعلي؟! فهل رجعت للأصل اليوناني إللي بتتكلم عنه وعرفت معناه لتساوي بينه وبين الترجمة الإنجليزية ......





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