واقع القطاع الصناعي في العراق

2022/05/26 | 04:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين وصل صندوق دعم الصادرات وخطط دعم الصناعيين العراقيين؟

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