أمريكا تفرض عقوبات تستهدف شبكة لتهريب النفط تدعم الحرس الثوري وحزب الله

2022/05/26 | 05:09 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الأربعاء، عن عقوبات جديدة على إيران تستهدف "شبكة دولية لتهريب النفط وغسيل الأموال بقيادة مسؤولي فيلق القدس التابع للحرس الثوري

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