تسلسل عينات إصابات جدري القردة.. علماء بتوصلون لاستنتاج مهم

2022/05/26 | 05:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قام باحثون في دول مثل البرتغال وألمانيا وبلجيكا والولايات المتحدة بدراسة تسلسل عينات من الحالات المؤكدة للإصابة بمرض جدري القردة وشاركوا نتائجهم عبر الإنترنت.

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