قفزة في إصابات جدري القردة حول العالم

2022/05/26 | 06:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بلغ عدد الحالات المؤكدة لجدري القدرة في جميع أنحاء العالم إلى 219 حالة خارج البلدان التي يتوطن فيها، وفقا لتحديث صادر عن وكالة الأمراض التابعة للاتحاد الأوروبي.

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