الفنان دريد لحام يثير تفاعلا بتصريح عن اليمن والسعودية و

2022/05/26 | 06:42 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو من مقابلة للفنان السوري، دريد لحام وما قاله عن الحرب في اليمن ومن اعتدى عليه الامر الذي اثار تفاعلا.

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