أوكلاهوما.. المصادقة على قانون يحظر الإجهاض

2022/05/26 | 06:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صادق حاكم ولاية أوكلاهوما، الأربعاء، على قانون يحظر كل عمليات الإجهاض منذ الإخصاب، ليصبح بذلك هذا المعقل المحافظ في جنوب الولايات المتحدة الأكثر تشددا في البلاد لناحية شروط الإنهاء الطوعي للحمل.

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