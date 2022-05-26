من اليوم.. السعودية تمنع دخول المقيمين

2022/05/26 | 07:13 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تبدأ المملكة العربية السعودية اليوم الخميس الـ26 من مايو/ أيار، بمنع دخول المقيمين فيها إلى مكة التي تعرف باسم "العاصمة المقدسة" بدون الحصول على تصريح.

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