هل هذا هو مستقبل السفر؟ شركة تصنيع طائرات تختبر طائرة تجارية يمكنها السفر بسرعة تفوق سرعة الصوت

2022/05/26 | 07:44 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصفت شركة تصنيع الطائرات "بومباردييه" طائرة "غلوبال 8000" بأنها سوف تكون "أسرع طائرة تجارية في العالم".تقول الشركة الكندية إن الطائرة ستكون قادرة على قطع 8000 ميل بحري، أي ما يساوي حوالي 14 ألف كيلومتر.وتبلغ السرعة القصوى للطائرة الجديدة حوالي 721 ميلاً في الساعة

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