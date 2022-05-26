وزارة الشباب والرياضة تنجز ملعب للعوائل النازحة في الموصل

2022/05/26 | 07:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد .واعأنجزت ملاكات الدائرة الهندسية في وزارة الشباب والرباضة، انشاء ملعب سباعي بكرة القدم مع كافة المتطلبات الملحقة به داخل مركز الجدعة للتأهيل النفسي في محافظة نينوى وذلك كنوع من الدعم للعوائل النازحة داخل المخيم .و قامت الدائرة الهندسية والفنية في الوزارة بتسليم الملعب بعد إكماله الى وزارة الهجرة والمهجرين بصفتها المسوءولة عن إدارة المركز ليكون تحت مسؤوليتها كنوع من التنسيق والتعاون بين الوزارات لدعم هذه الشريحة وتأهيلها من الجانبين النفسي والاجتماعي.

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