تكبد خسائر بـ13 مليار دولار.. العواصف الرملية بالشرق الأوسط على وشك أن تزداد سوءًا

2022/05/26 | 08:15 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحولت السماء من دبي إلى مناطق بعيدة مثل سوريا إلى اللون البرتقالي المروع بينما كان الغبار والرمل يتطاير في الهواء هذا الشهر.

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