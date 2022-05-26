كلوب يزف خبرا سارا لجماهير ليفربول قبل مواجهة ريال مدريد

2022/05/26 | 08:18 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ رغم غيابه عن التدريبات أمس الأربعاء بسبب الإصابة، قد يكون تياغو ألكانتارا، لاعب وسط ليفربول، جاهزا للمشاركة في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد.وكان اللاعب الدولي الإسباني خرج مصابا من المباراة التي فاز فيها ليفربول على وولفرهامبتون 3-1، الأحد الماضي في الجولة الختامية للدوري الإنكليزي الممتاز، لكن مدرب ليفربول، الألماني يورغن […]

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