الدين والوجودية ... تقارب وتباعد - عباس علي العلي

2022/05/26 | 08:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عباس_علي_العلي من القضايا التي لا يبوح بها الكثيرون والتي تتعلق بالدين وبقائه وضرورته واستمراره لاعبا رئيسيا ومحوريا في حياة الإنسان، هي مقدار مطابقة الفهم الديني وليس بالضرورة روح وجوهر الدين للعلاقة بين الوجود وبين الإنسان كمركب متشارك يؤثر كل منهم على الأخر، فالإنسان يرى في الدين الوجه الأخر من القدرة المتعاظمة والسر الذي لا يقهر فيخلط بين الدين وبين الله على أنهما واحد، بالرغم من أنه يعرف تماما أن الأديان كث ......





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