كامينيف.. مقتطف من خطاب - محمد الأشقر

2022/05/26 | 08:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_الأشقر هذا النص، جزء من خطاب ألقاه الثوري الروسي ليف كامينيف في المؤتمر السوفيتي العاشر لعموم روسيا.



يناير 1923تم تعريب النص من النسخة الانجليزية على موقع: Marxists’ Internet Archiveتعريب: محمد الأشقر_____________نحن بصدد فترة ابداع جديدة للثورة هذا العام.



في هذا السياق، كانت المهام التي تواجه قادة الدولة البروليتارية الأولى تتمثل في إدراك سمات وخصائص المرحلة بشكل سريع، وقيادة ن ......





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