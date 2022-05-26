الاتحاد الأوروبي يجمد 23 مليون يورو من أصول “بنك روسيا”

2022/05/26 | 08:25 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ صرح المفوض الأوروبي للعدالة، ديدي ريندرس، أن بلدان الاتحاد الأوروبي جمدت أصول “بنك روسيا” بمقدار نحو 23 مليار يورو.وأضاف أن بلدان الاتحاد جمدت أيضا ممتلكات روسية، لا سيما اليخوت والفيلات، وتقدر قيمتها بنحو 10 مليارات يورو.ولم يدقق المفوض فيما إذا قدمت كل دول الاتحاد الأوروبي معلومات بشأن تجميد الأصول والممتلكات الروسية.[…]

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