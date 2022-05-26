منتخب المواي تاي يغادر للمشاركة في بطولة العالم

2022/05/26 | 08:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع يغادرنا اليوم الخميس وفد المنتخب الوطني للرجال بالمواي تاي إلى العاصمة الإماراتية ابو ظبي للمشاركة في بطولة العالم التي تستمر حتى الخامس من حزيران المقبل. وأكــد رئيــس اتحــاد اللعبة مصطفــى جبار علــك في تصريح لصحيفة الصباح وتابعته وكالة الانباء العراقية (واع) ، اليوم الخميس، "جاهزية منتخبنا للمنافسة في المحفل العالمي، بفضل الإعداد المثالي الذي ســبق انطــلاق البطولة، فضــلا عن تواجــد عناصرمميزة تم اختيارها بعناية من قبل الملاك التدريبي.واضاف علم ان " اتحاد المواي تاي داعم وبقوة لكل الاندية والمنتخبات الوطنية وينتظر نتائج إيجابية من لاعبينا، على الرغم مــن تواجد العديد مــن أبطال البلــدان المتقدمة فيرياضة المواي تاي".بدوره أوضح مدرب منتخبنا الوطني علي ساهر (لواع )،أن منتخبنا اســتعد جيداً للبطولة العالمية من خــلال التدريبات المكثفة التــي اســتمرت لمدة شــهرين " ، مبينا أن "لاعبينــا يطمحون للمنافسة على المراكز المتقدمة والعودة بالأوسمة الملونة".

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