شح المعروض يدفع اسعار النفط للارتفاع في الاسواق العالمية

2022/05/26 | 08:31 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ارتفعت أسعار النفط، اليوم الخميس، لتواصل صعودها الحذر هذا الأسبوع وسط مؤشرات على شح المعروض بينما يجادل الاتحاد الأوروبي مع المجر بشأن خطط لحظر الواردات من روسيا، ثاني أكبر مصدر للنفط الخام في العالم.وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت في تموز سبعة سنتات أو 0.42 بالمئة إلى 114.45 دولاراً للبرميل في الساعة 04:15 […]

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