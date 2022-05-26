أثينا ستسلم واشنطن نفطاً إيرانياً صادرته من ناقلة روسية

2022/05/26 | 08:46 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت اليونان، أنّها ستسلّم إلى الولايات المتّحدة حمولة نفط إيرانية كانت على متن ناقلة النفط “لانا”، التي احتجزتها السلطات اليونانية في منتصف أبريل، بناء على طلب القضاء الأميركي، في قرار سارعت طهران إلى التنديد به.وفي 19 نيسان احتجزت السلطات اليونانية قبالة جزيرة إيفيا ناقلة نفط روسية تدعى بيغاس (تغيّر اسمها بعد أيام […]

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