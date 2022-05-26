في حديثه لـCNN.. شقيق شيرين أبو عاقلة يطالب بتحقيق دولي ومحاسبة المسؤول عن مقتلها

2022/05/26 | 08:46 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في حديثه لـCNN بالعربية، طالب أنطون أبو عاقلة، شقيق صحفية قناة "الجزيرة"، الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، بإجراء تحقيق دولي في مقتل شقيقته، وأن تدعم الولايات المتحدة التحقيقات باعتبارها مواطنة أمريكية أيضًا.وأشاد أنطون بتحقيق CNN الذي وجد أنها قُتلت عمدًا، داعيًا إلى محاسبة المسؤولين عن ذلك وتعزيز حماية الصحفيين.

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