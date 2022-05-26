الباوي: تركيا تواصل انتهاك السيادة ونمتلك خيارات كثيرة لمعاقبتها

2022/05/26 | 08:46 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… اعتبر المحلل السياسي حازم الباوي، الخميس، استمرار القصف التركي على اراضي العراق اهانة كبرى للوطن ولكل من يتعامل بنحو مجتزأ مع مفهومي الوطنية والسيادة، لافتا الى ان العراق لديه الكثير من الخيارات لمعاقبة تركيا واحدها الخيار الاقتصادي التجاري.وقال الباوي، لـ /المعلومة/، ان الحكومة والقوى السياسية النافذة تتحمل مسؤولية استمرار القصف التركي كون […]

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