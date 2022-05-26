2022/05/26 | 09:00 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شرطة اربيل توضح بشأن علاء رضا علوان: اعتقل لهذا السبب هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ايرث نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/05/26 | 09:00.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة اربيل توضح بشأن علاء رضا علوان: اعتقل لهذا السبب) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة اربيل توضح بشأن علاء رضا علوان: اعتقل لهذا السبب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).