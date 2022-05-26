مديرية شرطة محافظة اربيل تؤكد اعتقال صاحب مقهى

2022/05/26 | 09:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

توضيح من مديرية شرطة محافظة اربيل

نشرت بعض وسائل الإعلام والمواقع الالكترونية أن شخصاً يُدعى (علاء محمد حسين رضا) الملقب بــ ( علاء رضا علوان ) اعتقل من قبل القوات الأمنية في محافظة أربيل بسبب حديثه عن (الصحافة والمقالات الصحفية) ، لكن هذا الخبر ليس له أساس من الصحة وبعيد كل البعد عن الحقيقة.



بل ان المتهم المذكور اعلاه مطلوب من قبل مديرية شرطة محافظة اربيل بموجب المادة (456) من قانون العقوبات وايضا مطلوب بموجب المادة (7) من قانون مناهضة العنف الاسري من قبل مديرية مكافحة العنف الاسري.

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