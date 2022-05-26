وزير النفط يبحث مع رئيس شركة توتال الفرنسية التعاون المشترك في مجال استثمار وتطوير الحقول

2022/05/26 | 09:16 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ بحث وزير النفط، احسان عبد الجبار، اليوم الخميس، مع الرئيس التنفيذي لشركة توتال الفرنسية، التعاون المشترك في مجال استثمار وتطوير الحقول.وذكر بيان لوزارة النفط، ورد لوكالة ايرث نيوز، أن “وزيرها إحسان عبد الجبار إسماعيل التقى في العاصمة الفرنسية باريس بالرئيس التنفيذي لشركة توتال الفرنسية باتريك بويانيهوجرى خلال اللقاء مناقشة برامج وفرص العمل والتعاون […]

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