ارتفاع ضحايا تفجيرات أفغانستان إلى 16 شخصا

2022/05/26 | 09:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل 16 شخصا على الأقل، الأربعاء، في أربعة تفجيرات، استهدفت ثلاثة منها حافلات صغيرة وتبناها تنظيم داعش في مزار الشريف شمال أفغانستان، ورابع استهدف مسجدًا في كابل، على ما أعلنت السلطات.

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