استقالة وزیر كردي من منصبه

2022/05/26 | 09:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ اربيل

صادق رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس، على استقالة وزیر الثروات الطبيعیة في الإقليم.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الإقليم في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "برزاني صادق على طلب استقالة كمال الاتروشي وزیر الثروات الطبعیة".

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