مديرية شرطة محافظة اربيل تؤكد اعتقال صاحب مقهى

2022/05/26 | 09:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - اربيل

اكدت مديرية شرطة محافظة اربيل ، اليوزم الخميس، اعتقال صاحب مقهى "رضا علوان".وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "بعض وسائل الإعلام والمواقع الالكترونية نشرت أن شخصاً يُدعى (علاء محمد حسين رضا) الملقب بــ ( علاء رضا علوان ) اعتقل من قبل القوات الأمنية في محافظة أربيل بسبب حديثه عن (الصحافة والمقالات الصحفية)، لكن هذا الخبر ليس له أساس من الصحة وبعيد كل البعد عن الحقيقة.



بل ان المتهم المذكور اعلاه مطلوب من قبل مديرية شرطة محافظة اربيل بموجب المادة (456) من قانون العقوبات".ولفتت الى انه "مطلوب ايضاً بموجب المادة (7) من قانون مناهضة العنف الاسري من قبل مديرية مكافحة العنف الاسري".

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