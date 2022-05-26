نصيف تجدد مطالبتها بإقالة وزير النقل

2022/05/26 | 10:12 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ جددت النائب عالية نصيف، اليوم الخميس، مطالبتها لرئيس مجلس الوزراء بإقالة وزير النقل لكون ان شغله للمنصب يعد باطلاً لمخالفته المادة (77/ثانياً ) من الدستور، وقالت نصيف في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، إنه “استكمالا للاجراءات التي قمنا باتخاذها حول عدم صحة تعيين (ناصر حسين بندر) في منصب وزير النقل لعدم امتلاكه شهادة […]

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