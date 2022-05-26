16 قتيلا في أربعة تفجيرات في أفغانستان تبنى داعش ثلاثة منها

2022/05/26 | 10:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عائلات ضحايا أمام مستشفى في مزار الشريف بعد أربعة تفجيرات في أفغانتان في 25 أيار/مايو 2022 © ا ف ب – كابول (أ ف ب) – قتل 16 شخصا على الأقل الأربعاء في أربعة تفجيرات، استهدفت ثلاثة منها حافلات صغيرة وتبناها تنظيم الدولة الإسلامية في مزار الشريف في شمال أفغانستان، ورابع استهدف مسجدًا […]

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