نصرالله يثير تفاعلا بتصريح عن استخراج النفط والغاز بمياه لبنان الإقليمية

2022/05/26 | 10:19 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار حسن نصرالله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب التصريحات التي أدلى بها حول استخراج النفط والغاز من المياه الإقليمية اللبنانية.

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