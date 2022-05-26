باكستان.. خان يطالب الحكومة بإجراء انتخابات مبكرة تقرر في غضون 6 أيام

2022/05/26 | 10:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان تحذيرا صباح الخميس، إلى حكومة بلاده، مطالبا إما بإجراء انتخابات جديدة في غضون ستة أيام أو أنه سينظم من جديد مسيرة في العاصمة إلى جانب ثلاثة ملايين شخص.

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