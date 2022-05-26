2022/05/26 | 10:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس الجمهورية العراقي، برهم صالح، ورئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، على ضرورة الحوار في معالجة المسائل العالقة بروح المسؤولية والوطنية، ودعم القوات الأمنية لتعزيز الاستقرار.

جاء ذلك خلال لقائهما في بغداد، اليوم الأربعاء (25 أيار 2022)، وخرجا ببيان مشترك، تلقته شبكة رووداو الإعلامية، مؤكدان ” على ضرورة الحوار في معالجة المسائل العالقة بروح المسؤولية والوطنية، إلى جانب دعم القوات الأمنية ضد داعش لتعزيز الأمن والاستقرار”.

وحذر الجانبان من أن لدى داعش “مخططات رامية لزعزعة أمن المواطنين”.

ومن جانب آخر، ناقشا “الأوضاع الاقتصادية وأهمية إيلاء متطلبات المواطنين المعيشية والخدمية أولوية قصوى والعمل على الاستجابة للاحتياجات الضرورية وبما يضمن العيش الكريم”.

وتأتي زيارة الكاظمي لصالح، عقب استقباله رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، حيث أكّدا على ضرورة تعزيز التنسيق والتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في مختلف الملفات.

والتقى الجانبان، اليوم الأربعاء، وخرجا ببيان مشترك، تلقت شبكة رووداو الإعلامية نسخة منه، أكّدا فيه “ضرورة تعزيز التنسيق والتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في مختلف الملفات”.

وبحث الكاظمي والحلبوسي “مجمل الأوضاع العامة على الصعيد الوطني، وآخر التطورات على الصعيدين الأمني والسياسي”

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برهم صالح والكاظمي يؤكدان ضرورة الحوار ودعم القوات الأمينة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برهم صالح والكاظمي يؤكدان ضرورة الحوار ودعم القوات الأمينة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).