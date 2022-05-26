المالية النيابية تكشف عن جدول جديد للضرائب وتحدد الفئات المشمولة بالتعيين

2022/05/26 | 10:34 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع - وسام الملا

أعلنت اللجنة المالية النيابية، اليوم الخميس، عن التوجه لاعداد سلّم جديد لرواتب الموظفين، فيما حددت الفئات المشمولة بالتعيينات وجدولاً جديداً للضرائب ضمن موازنة 2022.

وقال عضو اللجنة النائب هيثم الزهوان لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "هناك مساعيَ لاعداد سلّم جديد للرواتب ضمن موازنة 2022"، مبيناً، أن "مقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية لن يشمل تعديل رواتب الموظفين؛ كونه مخصصاً لأهداف محددة".

وأضاف، أن "الفئات المشمولة بالتعيينات ضمن موازنة 2022 هي الرعاية الاجتماعية وعقود 315 والأجراء اليوميون اضافة الى المحاضرين المجانيين".

وعن فرض الضرائب، أكد الزهوان، أن "موازنة 2022 سيكون فيها جدول جديد خاص للضرائب، خاصة بعد ارتفاع اسعار النفط وايراداته العالية"، مشيراً الى أنه "سيكون هناك تغيير بالضرائب".

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