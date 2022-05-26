استخبارات الحشد تطيح بخلية “داعشية” في كركوك

2022/05/26 | 10:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ متابعة

نجحت معاونية الاستخبارات والمعلومات في الحشد الشعبي، اليوم الخميس، بالإطاحة بخلية داعشية في محافظة كركوك.

وذكرت استخبارات الحشد الشعبي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "خلال عملية أمنية نفذتها قوة من قيادة عمليات كركوك وشرق دجلة وحسب معلومات من مديرية الاستخبارات العسكرية العامة/ قسم استخبارات كركوك التابعة للحشد الشعبي وبعد اخذ الموافقات القضائية تمت الإطاحة بعنصرين ينتميان الى عصابات داعش الارهابي وهم كل من (م ا ش) و(ح ع م) ويشكلان مفرزة أمنية داخل مدينة كركوك".

وأضافت أن "المفرزة الداعشية كانت تنوي تنفيذ أعمال إرهابية ضد القوات الأمنية والمدنيين في مدينة كركوك".

وتدعو معاونية الاستخبارات والمعلومات في الحشد الشعبي المواطنين للتعاون بادلاء المعلومات عن المشبوهين عبر الرقم الساخن 481 من أجل تعزيز الأمن والقضاء على خلايا الإرهاب والجريمة.

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