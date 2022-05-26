ميلان يعلن غياب إبراهيموفيتش عن الملاعب لثمانية أشهر

2022/05/26 | 10:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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علن نادي ميلان، أن مهاجمه السويدي، زلاتان إبراهيموفيتش، خضع لعملية جراحية في ركبته اليسرى أمس الأربعاء، ستبعده عن الملاعب لما يصل إلى ثمانية أشهر، إذا قرر مواصلة مسيرته الكروية.

وقال ميلان في بيان نشره على موقعه، إن العملية التي أجراها إبراهيموفيتش أمس في ركبته، كانت مقررة منذ فترة “لوضع حل نهائي لحالة عدم استقرار المفصل”.

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