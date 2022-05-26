الحشد الشعبي يحبط مخططا إرهابيا لاستهداف كركوك ويطيح بخلية داعشية

2022/05/26 | 10:47 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… نجحت معاونية الاستخبارات والمعلومات في الحشد الشعبي، الخميس، من الاطاحة بخلية داعشية في محافظة كركوك.وذكر بيان للحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “ذلك جاء خلال عملية أمنية نفذتها قوة من قيادة عمليات كركوك وشرق دجلة وحسب معلومات من مديرية الاستخبارات العسكرية العامة/ قسم استخبارات كركوك التابعة للحشد الشعبي وبعد اخذ الموافقات القضائية […]

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