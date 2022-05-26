19.5 % خسائر الليرة التركية أمام الدولار هذا العام

2022/05/26 | 10:51 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تراجعت الليرة التركية بنحو 0.5 في المئة، الخميس إلى 16.45 مقابل الدولار، لتلامس أضعف مستوى لها منذ ديسمبر/ كانون الأول وذلك قبل اجتماع للبنك المركزي من المتوقع أن يبقي سعر الفائدة القياسي عند 14 في المئة.وهبطت الليرة بنحو 20 في المئة هذا العام، بالإضافة إلى خسارتها 44 في المئة من قيمتها العام الماضي، وهو ما يرجع إلى حد كبير إلى أزمة العملة التي أثارتها سلسلة من التخفيضات في أسعار الفائدة.وهبطت الليرة الأربعاء إلى أضعف مستوى لها منذ أعماق أزمة ديسمبر، وتراجعت أكثر من 9% هذا الشهر و19.5% هذا العام، على الرغم من تدخلات باهظة التكلفة باع فيها البنك المركزي الدولارات لمحاولة حماية العملة المحلية.وكانت الليرة قد هوت في العشرين من ديسمبر /كانون الأول إلى مستوى قياسي منخفض عند 18.4 بعد سلسلة تخفيضات غير تقليدية لأسعار الفائدة دفعتها للهبوط بنسبة 44 في المئة على مدار العام الماضي.



وقفز التضخم منذ ذلك الحين إلى 70 في المئة في إبريل /نيسان.وأظهرت بيانات يوم الجمعة أن صافي الاحتياطات الدولية لدى البنك المركزي التركي هبطت حوالي 3.5 مليار دولار إلى 11.53 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في 13 مايو/أيار.



وقدر مصرفيون أنها تراجعت إلى 10 مليارات دولار أو أقل في الأسبوع التالي.(رويترز)

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