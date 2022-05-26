البرلمان يحضر لسلم جديد لرواتب الموظفين في موازنة 2022

2022/05/26 | 10:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلنت اللجنة المالية النيابية، الخميس، التوجه لاعداد سلّم جديد لرواتب الموظفين، فيما حددت الفئات المشمولة بالتعيينات وجدولاً جديداً للضرائب ضمن موازنة 2022.

وقال عضو اللجنة النائب هيثم الزهوان لوكالة الأنباء العراقية، إن "هناك مساعيَ لاعداد سلّم جديد للرواتب ضمن موازنة 2022"، مبيناً، أن "مقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية لن يشمل تعديل رواتب الموظفين؛ كونه مخصص لأهداف محددة".

وأضاف، أن "الفئات المشمولة بالتعيينات ضمن موازنة 2022 هي الرعاية الاجتماعية وعقود 315 والأجراء اليوميون اضافة الى المحاضرين المجانيين".

وعن فرض الضرائب، أكد الزهوان، أن "موازنة 2022 سيكون فيها جدول جديد خاص للضرائب، خاصة بعد ارتفاع اسعار النفط وايراداته العالية"، مشيراً الى أنه "سيكون هناك تغيير بالضرائب".

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