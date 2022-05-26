وزير النفط يتفق مع رئيس شركة توتال على توقيتات تنفيذ خمسة مشاريع مشتركة

2022/05/26 | 10:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

اتفق وزير النفط إحسان عبد الجبار إسماعيل، اليوم الخميس، مع رئيس شركة توتال على توقيتات تنفيذ خمسة مشاريع.

وذكر بيان للوزارة، إن "وزير النفط إحسان عبد الجبار إسماعيل التقى في العاصمة الفرنسية باريس الرئيس التنفيذي لشركة توتال الفرنسية باتريك بويانيه"، مبيناً، أن "القاء حضره عدد من المسؤولين في شركة توتال، أضافة الى الوفد الوزاري المرافق للوزير" .

وأضاف، انه "جرت خلال اللقاء مناقشة برامج وفرص العمل والتعاون المشترك في تنفيذ مشاريع قطاع النفط والطاقة، والاتفاق على توقيتات تنفيذ عدد من المشاريع المشتركة، والتي تتضمن مشروع استثمار الغاز المصاحب في عدد من الحقول النفطية في جنوب العراق، ومشروع الطاقة الشمسية، ومشروع تطوير حقل أرطاوي وزيادة الانتاج منه، ومشروع نقل ماء البحر لدعم عمليات ادامة وزيادة الانتاج في الحقول النفطية" .

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