الانواء الجوية: تصاعد للغبار بدءاً من الغد

2022/05/26 | 10:52 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الخميس، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تصاعداً للغبار بدءاً من الغد.وذكرت الهيئة في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، أن “طقس البلاد ليوم غد الجمعة سيكون صحواً مع بعض الغيوم ، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً، أما الرياح فستكون شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة […]

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