الصافرة العراقية تتألق في بطولة تصفيات آسيا

2022/05/26 | 10:58 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ شاركَ الحكم الدوليّ لكرةِ الصالات (هاوكار سالار) في إدارةِ مباريات تصفياتِ كأس آسيا، مجموعة شرق آسيا (اليابان وكوريا الجنوبية والصين تايبيه وهونغ كونغ ومنغوليا) والتي أقيمت في العاصمةِ الماليزية كوالالمبور.وأدارَ حكمنا الدولي المبارياتَ التي تم إسنادها له بنجاحٍ باهرٍ، حيث بلغَ عددها ست مبارياتٍ.ويعدُّ الحكم (هاوكار سالار ) ضمن نخبةِ حكام […]

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